Бразилия: проблемы для еще не избранного президента

В Бразилии все внимание приковано к намеченным на следующее воскресенье президентским выборам. Кроме споров и скандалов, которыми эта кампания окружена, население больше всего волнует нынешняя безработица.

Почти 13 миллионов бразильцев сидят без работы. С 2016 года уровень безработицы колеблется от 12 до 14% И даже год спустя после выхода из рецессии, самая большая экономика в Латинской Америке продолжает бороться за выживание.

Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому в отсутствие каких-либо перспектив многим бразильцам пришлось приспосабливаться.

После потери работы в продовольственной компании в марте этого года Александр Коста видел единственный выход из ситуации: продавать дешевые приготовленные блюда неподалеку от пляжей Рио-де-Жанейро.

"Я бы мог остаться дома в поисках работы, рассылая повсюду свое резюме, но в условиях ограниченного рынка труда делать это сложно. Поэтому я решил заняться чем-то другим", - рассказывает предприниматель.

Сценарий, при котором электорат разобщен и поляризирован предрекает не только проведение второго тура выборов, но и станет головной болью для будущего президента Бразилии.

По словам политического аналитика Пабло Браги приоритетом избранного главы государства должно стать восстановление уверенности в экономике страны.

"Самым важным для нового президента станет возвращение доверия инвесторов и разрешение конфликтов между штатами, муниципалитетами и правительством Бразилии", - говорит аналитик.

Около 140 миллионов избирателей призваны выбрать будущего президента страны сроком на 4 года.