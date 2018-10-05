В Румынии в выходные состоится референдум по вопросу фактического конституционного запрета однополых браков. Сейчас понятие брака сформулировано нейтрально: «супружеский союз». Эту фразу предлагается заменить на «союз мужчины и женщины». Соответствующую инициативу выдвинули ещё в позапрошлом году.
Союз супругов или мужчины и женщины?
Союз супругов или мужчины и женщины?
Однополые связи в Румынии были декриминализированы в середине 90-х, а в 2000-м была запрещена дискриминация по признаку сексуальной ориентации.
Традиционалисты уверены, что этого более чем достаточно:
«Что же хорошего из этого может выйти? Они хотят усыновлять детей — каким образом, каких детей? Любой ребёнок получается от союза женщины и мужчины. Так пусть заводят собственных детей — посмотрим, как у них получится».
В то же время всего несколько дней назад Конституционный суд Румынии фактически признал однополые пары семьями — разрешив им проживать на территории страны, если хотя бы один партнёр является гражданином ЕС и брак зарегистрирован в Европе.