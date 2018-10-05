Предвыборная кампания завершается

Предвыборная кампания в Бразилии завершается теледебатами, в которых не смог принять участие фаворит гонки — ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару. В телеэфире спорили семеро кандидатов из 13, а сам бывший десантник, в начале сентября получивший тяжелое ножевое ранение в результате покушения, обратился к сторонникам в социальных сетях и в телеинтервью. В пятницу кандидаты смогут вести агитацию в печатных СМИ, а в субботу — только с помощью соцсетей, листовок и баннеров.