В рамках своего африканского турне Be best, которая направлена на поддержку и защиту детей, первая леди США Мелания Трамп посетила Кению. Жена президента США побывала в Национальном парке страны, где ей организовали увлекательную экскурсию и показали всё многообразие животного мира. Также Трамп посетила детский приют "Гнездо" в Найроби. Дети приготовили для Мелании сюрприз и развлекали её песнями и танцами.

Американское правительство реализует на территории африканского континента различные социальные проекты, и первая леди США поехала посмотреть, как они выполняются и оценить уровень жизни в Африке. Это первая одиночная зарубежная поезда Мелании Трамп без сопровождения мужа.