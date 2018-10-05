Черепаший пляж

Заповедный пляж Escobilla на тихоокеанском побережье Мексики снова стал черепашьим домом: десятки тысяч рептилий устремились сюда, чтобы подготовить в песке гнёзда, отложить яйца и оставить будущее потомство на два месяца созревать до вылупления. Пляж находится под усиленной охраной: в этот период, когда морские черепахи особенно уязвимы, их защищают экологические организации при поддержке военных.

На пляже организована и уборка: когда вопросы безопасности в целом решены, мусор становится главной проблемой для этих пресмыкающихся. Команды специалистов обследуют берег в поисках животных, которые уже попали в трудное положение и нуждаются в помощи.

«Многие черепахи приплывают, опутанные рыболовными снастями, которые мешают им двигаться. Это значит, что в любой момент они могут потерять способность шевелить конечностями, а может быть даже и одну из лап», — рассказывает биолог Эрика Перальта Буэндиа.

Черепахи при активном участии людей откладывают в песках на берегу океана миллионы яиц. Правда, лишь малая часть детёнышей вылупится и доберётся до воды. И на мексиканском берегу в этот момент не обходится без помощи людей. Некоторым помогают добраться до воды. Большинство, тем не менее, справляется самостоятельно. Кого не съели, тот доживёт до зрелого возраста в океане, если, конечно, сумеет.