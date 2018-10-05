Жизнь в зимней мечте: зимний спорт и достопримечательности Пекина

Мероприятие, о котором идет речь,— открытый чемпионат по сноуборду в Меллоу-парке горнолыжного курорта Наньшань, — является одним из крупнейших турниров по сноуборду в Азии. Его начали проводить всего через четыре года после того, как этот экстремальный и зрелищный вид спорта вошел в программу зимней Олимпиады .

Возможно, столица Китая — не самое первое, что приходит в голову, когда речь заходит о сноуборде. Тем не менее, после того как Пекин был выбран местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 года , популярность зимних видов спорта в Китае очень выросла.

В 70 км от Пекина на ежегодном турнире по сноуборду собираются мировые звезды, готовые совершать головокружительные трюки и получать внушительные денежные призы.

Меллоу-парк расположен на горнолыжном курорте Наньшань, где сравнительно недавно стали проводить еще и открытый турнир по горнолыжному спорту. Тем не менее, сами по себе зимние виды спорта — очень древнее явление, которое зародилось на территории Китая еще в каменном веке.

Большинство олимпийских соревнований по горным лыжам и сноуборду пройдут на набирающем популярность среди энтузиастов зимнего спорта курорте Чунли в провинции Хэбэй. Скоро будет готова высокоскоростная железнодорожная ветка, которая сможет доставить гостей из центра Пекина в эпицентр соревнований в зоне Чжанцзякоу менее чем за час.

Один из самых знаменитых горнолыжных курортов этого региона, живописный Ванлун, известен своими длинными трассами и разнообразной топографией горы Хунхуалян. Еще один курорт, Цуюншань, предлагает спуски трех уровней сложности, окруженные березовым лесом.

Лыжники на новом мега-курорте Фулун, построенном за 3,42 млрд евро, поднимаются на склоны на конвейерных подъемниках, получивших название «ковер-самолет». Это поэтическое название заставляет вспомнить о «зимней мечте» — эмблеме Пекина-2022.

Динамичные фотографии и снежные «селфи»

Сноубордисты, саночники и лыжники — прекрасные объекты для фотографов и видеооператоров, стремящихся запечатлеть динамику зимнего спорта на курортах от Бадалина до Юньфошаня.

Центр Пекина, который полностью преображается в зимние месяцы, тоже может привлечь фотографов. Основные достопримечательности, например объект всемирного наследия ЮНЕСКО Запретный город, покрываются снегом и становятся еще живописнее.

Город с трехтысячелетней историей выделяется своими ярко-красными архитектурными элементами и особыми деталями орнамента, например «счастливыми узлами», искусство изготовления которых насчитывает 1000 лет.

Любители катания на коньках могут отправиться к еще одному объекту всемирного наследия, Летнему дворцу. Озеро Летнего дворца зимой замерзает и превращается в самый большой в Пекине каток из натурального льда.

Искусственный каток LeCool, расположенный во Всемирном китайском торговом центре, дает посетителям возможность поохотиться за призами и насладиться отдыхом для всей семьи.

Разомнитесь, чтобы заняться зимним спортом в Пекине, или просто устройтесь поуютнее на зрительских скамейках...

• Купание в горячих источниках — это тысячелетняя китайская традиция.

• Отель St. Regis Beijing располагает самыми роскошными в городе горячими источниками. Вода поступает в джакузи с глубины 1500 метров.

• Река Гуйшуй протекает прямо по территории спа-комплекса Beijing Jinyu Badaling Spa Resort площадью 200 000 кв. м, расположенного всего в 17 км от Великой стены.

• Местная зимняя кухня возбуждает аппетит. Тушеная баранина в горшке — это традиционное пекинское блюдо.

• Прогуляйтесь по средневековым хутунам, где вы сможете отведать острые зимние тушеные блюда и другую горячую уличную еду, например булочки, пельмени, мянчу или утку по-пекински.

Пусть начнутся игры

Популярность конькобежного спорта не удивляет. Ведь У Дацзин стал национальным героем, когда на XXIII зимних Олимпийских играх выиграл первую для китайской сборной золотую медаль по шорт-треку на дистанции 500 м и побил свой собственный мировой рекорд.

Иногда можно увидеть, как будущие олимпийские спортсмены гоняют шайбу по льду в районе Зеленой олимпийской деревни. Это свидетельствует о том, что хоккей набирает все большую популярность.

Церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года пройдут на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо», там же, где начались и закончились летние Олимпийские игры 2008 года. Пекин станет первым за сотню с лишним лет городом, где пройдет как летняя, так и зимняя Олимпиада.

В январе на этом знаменитом стадионе можно покататься на санях во время карнавала льда и снега «Птичье гнездо».

В число других зимних мероприятий входят праздники в парке Юйюаньтань, где можно заняться сноутюбингом.

В «Долине счастья», китайском варианте Диснейленда, снежный карнавал буквально ослепляет гостей своим блеском.

Зимние прогулки по замерзшим сказкам...

• 50-метровая ледяная скалолазная стенка в Таоюань Сянгу: поселок Наньшичэнь, город Шичэнь, район Миюнь

• Ледяные водопады и прозрачные замерзшие озера в Заводи Черного Дракона: город Шичэнь, район Миюнь

• Природные ледяные скульптуры горы Вулин на высоте 2118 м над уровнем моря: смотровая площадка в долине Юньсю

• Ледяные каскады и белый нефритовый водопад в ущелье Шуанлун: город Чжайтан, район Мэньтоугоу

В стороне от проторенных маршрутов

Помимо парков с аттракционами в предместьях столицы строится много сказочных ледяных городков.

В ущелье Шеньцюань (район Мэньтоугоу) находятся природные хрустальные каскады, по сравнению с которыми пещера Супермена выглядит как скромная зимняя хижина. Фестиваль ледяных фонариков в этой долине проходит с декабря по март и захватывает лунный новый год.

В районе Яньцин красота природы уступает место одной из самых головокружительных выставок света и фонарей. Фестиваль ледяных фонариков в ущелье Лунцин привлекает гостей сотнями бумажных фонариков и освещенных деревьев. Резные ледяные и снежные узоры, изображающие все, что угодно, — от пагод до хутунов (узких средневековых пекинских улочек) — служат напоминанием о богатой культуре города.

На последнем фестивале в долине Лунцин были показаны элементы программы зимних Олимпийских игр, и это наполнило энтузиазмом и спортсменов, и болельщиков.

Расположенные по всему городу и в предместьях новые и уже ставшие привычными катки, лыжные базы и парки для сноуборда поднимают спортивный дух и задают настроение для грядущей Олимпиады. Пекин на всех парах мчится к своей новой цели: стать всемирным центром зимнего спорта и сделать свою «зимнюю мечту» реальностью.

Узнайте больше о зимнем спорте и зрелищах на сайте пекинской организации по туризму Beijing Tourism