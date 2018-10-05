Сенат США проголосовал за окончание дебатов по кандидатуре Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда. "За" проголосовал 51 сенатор, "против" - 49. Финальное голосование должно состояться в Сенате в субботу 6 октября.
Кавано в шаге от одобрения Сенатом
Кавано в шаге от одобрения Сенатом
Демократы, которые до конца рассчитывали торпедировать назначение консерватора Кавано в Верховный Суд, не скрывали своего разочарования.
Чак Шумер, лидер демократов в Сенате: "Выдвижение президентом Трампом судьи Бретта Кавано в Верховный Суд Соединённых Штатов войдёт в историю как одна из самых печальных и отвратительных глав в долгой истории федерального судебного корпуса".
В пятницу своё мнение о кандидатуре Кавано сформировали сомневавшиеся сенаторы-республиканцы, что фактически не оставляет сомнений, что его кандидатура в субботу будет одобрена.
Президент Трамп выразил удовлетворение голосованием сенаторов, которому предшествовали бурные протесты противников назначения Кавано в коридорах и лифтах здания Конгресса. Трамп, отметив хорошую организацию демонстрантов, высказал предположение, что протесты оплачиваются миллиардером Джорджем Соросом.
За нарушение правил проведения публичных мероприятий и воспрепятствование работе законодателей несколько человек были задержаны полицией Капитолия. В четверг на Капитолийском холме были задержаны около 300 участников протестов против назначения Кавано.