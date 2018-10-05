Interpol не комментирует исчезновение Мэна Хунвэя

Руководство "Интерпола" не дает комментариев по поводу исчезновения его президента Мэна Хунвэя. В штаб-квартире Международной организации уголовной полиции в Лионе ответили: "Интерполу известны сообщения средств массовой информации в связи с предполагаемым исчезновением Мэна Хунвэя. Этот вопрос следует адресовать соответствующим органам во Франции и в Китае. Штаб-квартира Генерального секретариата Интерпола больше не будет давать комментариев".

Между тем газета South China morning post пишет, что Мэн Хунвэй находится под следствием в КНР. По данным издания, полиция могла вызвать его на допрос во время визита в КНР. Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября, в связи с чем во Франции начато расследование. До назначения в Интерпол Мэн Хунвэй занимал должность замминистра общественной безопасности КНР.