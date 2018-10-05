Экстремальный марафон в чилийской пустыне

Хо Чхун Вон из Гонконга лидирует по истечении половины дистанции марафона через пустыню Атакама в Чили. Он пробежал 120 км за 10 часов 55 минут. От своих ближайших преследователей он оторвался почти на два часа. У него есть все шансы побить существующий рекорд прохождения полной дистанции - 23 часа 46 минут.

Пересечение пустыни Атакама это один из четырех этапов ультрамафона 4 Deserts. Атакама, расположенная между Береговой Кордильерой и Андами, это самая сухая пустыня на планете. Условия для спортсменов здесь чрезвычайно сложные: зной, разреженный высокогорный воздух, пересечённая местность с каньонами, дюнами и солончаками.