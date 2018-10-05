Массовое бракосочетание в Грозном

В Грозном прошла церемония бракосочетания 200 молодых пар. Она была приурочена к 200-летию основания крепости Грозной, вокруг которой позднее вырос город. Церемония выхода невест прошла в Цветочном парке, в присутствии родственников новобрачных. Свадьбы были сыграны по чеченскому обычаю "ловзар" с танцами, играми и ритуалами. Один из традиционных ритуалов – развязывание языка невесты. Пока девушка не прошла через него, она должна в присутствии гостей хранить молчание, скромно потупив взор.