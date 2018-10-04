Российский след в кибератаках

Россию обвиняют в кибератаках. Министерство обороны Нидерландов сообщило о предотвращении взлома беспроводной сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенной в Гааге, в связи с чем из страны были высланы четверо россиян — они были задержаны со шпионским оборудованием рядом со зданием ОЗХО. По версии минобороны Нидерландов, они являются сотрудниками российскиих спецслужб..