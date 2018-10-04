МИД Украины объявило персоной нон-грата консула Венгрии. Дипломату предписано покинуть страну в течение 72 часов.
Украина и Венгрия выдворяют консулов
Украина и Венгрия выдворяют консулов
Поводом для скандала послужило попавшее в интернет видео, снятое сотрудником охраны консульства Венгрии в городе Берегово в Закарпатье. На кадрах запечатлена процедура выдачи венгерских паспортов украинцам. А законодательство страны запрещает иметь двойное гражданство.
Во внешнеполитическом ведомстве призвали Будапешт "воздержаться от дальнейших недружественных шагов" по отношению к соседу. На что правительство Венгрии ответило высылкой украинского консула. Коменитруя это решение, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил Киев в проведении "кампании против закарпатских венгров", "разжигании ненависти" к ним и ущемлении прав представителей этого этнического меньшинства. В связи с чем, добавил он, Венгрия намерена блокировать интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.