Лидеры КНДР, Южной Кореи и США Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп, а также изгнанный лидер Каталонии Карлес Пучдемон названы в качестве наиболее вероятных лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 г. Такой прогноз дал американский еженедельник "Тайм".
Нобелевская премия мира: Трамп и Ким – фавориты
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Нобелевская премия мира: Трамп и Ким – фавориты
Также среди возможных получателей престижной премии журнал называет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Папу Римского Франциска, находящегося в заключении саудовского блогера Раифа Бадави и Американский союз защиты гражданских свобод. Всего на получение премии, которая даётся за выдающийся вклад в дело поддержания мира на планете, в этом году выдвинут 331 кандидат: 216 человек и 115 организаций.
В прошлом году премию получила Международная кампания за запрещение ядерного оружия. Имя лауреата этого года будет объявлено в Осло в эту пятницу.