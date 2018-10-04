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Нобелевская премия мира: Трамп и Ким – фавориты

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Нобелевская премия мира: Трамп и Ким – фавориты

Нобелевская премия мира: Трамп и Ким – фавориты
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Лидеры КНДР, Южной Кореи и США Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп, а также изгнанный лидер Каталонии Карлес Пучдемон названы в качестве наиболее вероятных лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 г. Такой прогноз дал американский еженедельник "Тайм".

Также среди возможных получателей престижной премии журнал называет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Папу Римского Франциска, находящегося в заключении саудовского блогера Раифа Бадави и Американский союз защиты гражданских свобод. Всего на получение премии, которая даётся за выдающийся вклад в дело поддержания мира на планете, в этом году выдвинут 331 кандидат: 216 человек и 115 организаций.

В прошлом году премию получила Международная кампания за запрещение ядерного оружия. Имя лауреата этого года будет объявлено в Осло в эту пятницу.

Видеомонтаж • Isidro Murga