Прямая трансляция церемонии награждения «Глобальная энергия» из России

Каждый год международная премия "Глобальная энергия" присуждается за выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики, которые помогают человечеству решать самые острые и трудные энергетические проблемы. В 2018 году церемония награждения состоится в рамках Российской энергетической недели.

Лауреатами премии в этом году стали Сергей Алексеенко из России, за разработки в области теплоэнергетики и систем теплопередачи, а также Мартин Грин из Австралии, за разработки и образовательную деятельность в области фотовольтаики, позволившие существенно сократить расходы и повысить эффективность солнечных элементов.

Премию лауреатам вручит Министр энергетики РФ Александр Новак