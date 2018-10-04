Перестрелка в Южной Каролине, есть жертвы

Один полицейский погиб и от пяти по шести, по разным данным, получили ранения в результате перестрелки в среду в городке Флоренс на востоке штата Южная Каролина. Как сообщают местные СМИ, нападавший сдался после того, как с ним провел переговоры посредник, и был взят под стражу. Перестрелка была настолько интенсивной, что к месту происшествия были вызваны до 100 сотрудников правоохранительных органов. Причины возникновения перестрелки и другие подробности пока не известны. Власти Флоренс рекомендовали жителям города не приближаться к месту трагедии.