Кибератаки: ответ МИД РФ

"Несколько недель вовсю полоскали "ГРУ" в отношении Скрипалей, Солсбери и Эймсбери, а теперь раскрученную историю можно спокойно привязать к ситуации с WADA . Без какого-либо разбора в одном флаконе, возможно, флаконе из-под духов Nina Ricci, смешалось все - и ГРУ, и кибершпионы, и "кремлевские хакеры", и WADA, - сказала Захарова. - Какая-то просто адская парфюмерная смесь. (...) Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не знает границ. Хотелось бы посмотреть на того, кто все это придумывает - просто "андерсены". Возможно, они просто судят по себе и описывают то, чем занимаются сами".

Обвинения Нидерландов в адрес России в попытке кибератаки российской разведки на Организацию по запрещению химического оружия в МИДе РФ назвали "очередной глупостью", напомнив, что для Москвы, как участницы этой организации, её локальная сеть и так открыта, а посему взламывать ее нет смысла.

"В то время, как российские власти всячески отрицают причастность к хакерским атакам, российские СМИ пытаются выйти на след тех людей. чьи имена и фотографии были обнародованы, и, похоже, эти люди имеют отношение к российской разведке", - передаёт из Москвы корреспондент euronews Галина Полонская.