Пенсионная реформа: работай, пока дышишь

Большинство положений подписанной президентом накануне пенсионной реформы вступят в силу с 1 января 2019 года. Те, кого новые законы касаются непосредственно, не скрывают, что и раньше ни на кого не рассчитывали. Теперь же, учитывая средний размер пенсии, знают, что им придется подрабатывать, пока позволит здоровье, чтобы свести концы с концами.

70-летний Игорь Дровников живет в деревне Бобыли Калужской области. Бывший механик подводных лодок, работавший на верфи Северодвинска, сегодня столярничает, чтобы хватало на ведение скромного хозяйства: ."Ну да, я тружусь. Пенсия - 14 тысяч, это мало, это мало ужасно! И поэтому я делаю скамейки, лавки, зарабатываю так"...

60-летняя Анастасия Аксаева, хотя и вышла на пенсию, продолжает преподавать танцы. Она говорит, что выбора у нее нет, если она хочет вести прежний образ жизни: "Для меня жизнь - это возможность путешествовать, куда-то ездить, смотреть что-то, познавать, учиться - это тоже стоит денег. Если просто покушать и попить, может быть, да, хватит, а все остальное - нет".

Среди пенсионеров Улан-Удэ ее занятия пользуются спросом. Бывший хореограф в местном Институте культуры, Анастасия рада, что дело всей ее жизни позволяет заработать на хлеб и сегодня. Так что призыв, "танцуй, пока молодой" уже не актуален, шутят здесь. Для российских пенсионеров его следует перефразировать как "работай, пока дышишь".