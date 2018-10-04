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В России вступил в силу закон о пенсиях

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В России вступил в силу закон о пенсиях

В России вступил в силу закон о пенсиях
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Российский президент подписал закон о пенсионной реформе. За сутки до подписания сам Путин оценил финансовую эффективность закона после внесенных в него президентских поправок как отрицательную, таким образом, правительству предстоит найти средства в федеральном бюджете для оплаты этих изменений.

Повышение пенсионного возраста было до этого одобрено Советом Федерации. За принятие закона проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались - таковы итоги голосования. Согласно принятому закону, срок выхода на пенсию в России начнет постепенно расти уже с будущего года.

В России неоднократно проходили акции протеста против повышения пенсионного возраста. И день принятия закона не стал исключением: на Большой Дмитровке собрались несколько сотен человек, которые были возмущены " позорной и антинародной пенсионной реформой".

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