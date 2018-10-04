Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после нескольких дней молчания ответил на обвинения в изнасиловании, которые в его адрес высказала американка Кэтрин Майорга. По ее словам, это произошло 9 лет назад в Лас-Вегасе. Как говорят адвокаты Майорги, она предала огласке случившееся, поскольку была воодушевлена резонансом движения #MeToo.
Криштиану Роналду: "Я намерен очистить свое имя от обвинений"
Криштиану Роналду: "Я намерен очистить свое имя от обвинений"
"Те женщины, которые рассказали о насилии, стали для нее примером и дали ей силы сообщить о том, что она сама испытала", - подчеркнул адвокат Кэтрин Майорги Лесли Стовэлл.
В ответ на это Роналду посчитал необходимым сообщить следующее:
"Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование – отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Нацеленный на то, чтобы очистить свое имя, я не собираюсь "подкармливать" СМИ скандалами, которые создали люди, желающие стать известными за мой счет".
Он также заметил, что спокойно ожидает результатов ведущихся расследований и проверок.
Известно, что 9 лет назад Кэтрин Майорга написала заявление в полицию, сообщив, что произошло в одном отелей Лас-Вегаса. Сообщается и то, что позднее за молчание ей было уплачено 375 тысяч долларов. Сейчас адвокаты Майорги хотят объявить соглашение, если оно было достигнуто, недействительным. Полиция со своей стороны заявила, что провела проверку заявления, в котором имя подозреваемого не упоминалось.