Криштиану Роналду: "Я намерен очистить свое имя от обвинений"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после нескольких дней молчания ответил на обвинения в изнасиловании, которые в его адрес высказала американка Кэтрин Майорга. По ее словам, это произошло 9 лет назад в Лас-Вегасе. Как говорят адвокаты Майорги, она предала огласке случившееся, поскольку была воодушевлена резонансом движения #MeToo.