Латвия готовится к выборам

Кандидаты от лидирующих партий на пост премьер-министра Латвии готовятся к теледебатам. К ним в стране приковано особое внимание, так как больше четверти населения, судя по опросам, еще не сделали свой окончательный выбор.

Относительно уверенно себя может чувствовать кандидат от партии "Согласие" Вячеславс Домбровскис - ее поддерживает около 17% латвийцев.

Несмотря на то, что официально партия называет себя социал-демократами, ее политические оппоненты пока не готовы формировать правительство Латвии с ней.

Сам Домбровскис называет это "политикой красных черт"

"Вы отказались признать оккупацию! Хорошо, мы ее признали, они пошли искать дальше. О, у вас есть соглашение с "Единой Россией"! Мы его разорвали. Они пошли дальше. Теперь, по их мнению, мы "рука Кремля". И этому конца нет. Это ясно всем, любому мыслящему человеку, что все эти официальные причины - одна большая ложь", - заявляет кандидат от партии "Согласие".

Не исключает тандема с "Согласием" популистская партия «Кому принадлежит государство?». Главный ее принцип - борьба с истеблишментом, что дает ей возможность стать третьей по популярности политической силой в парламенте.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола ожидает, что вместо пророссийского популистского правительства народ выберет стабильность, а парламент продолжит работу с более широким числом партий.

"Я до сих пор надеюсь, как я сказала, что люди смогут прочитать между строк, увидеть и понять, кто есть кто. Не только прислушиваясь к их громким заявлениям, но и оценивая проделанную работу, чтобы сделать правильный выбор в сторону надежности и стабильности", - заявляет Рейзниеце-Озола.

Но число проевропейских партий в будущем правительстве может оказаться слишком большим.

"В парламенте может быть 5, 6 или даже 7 фракций, и большинство из них, я бы сказал, 3 или 4 имели бы примерно равную численную силу, что означает довольно непредсказуемый процесс создания коалиции", - заявляет профессор Латвийского университета Янис Икстенс.

"Уже через несколько дней сотни мест в парламенте будут отличаться друг от друга. Самой большой ожидаемой новостью станет присутствие в нем популистов. Их успех или провал на выборах окажется сюрпризом для многих в Латвии", - подытожил корреспондент Euronews Янис Лайзанс.