О любви к бекону. Датский министр по окружающей среде и продовольствию Якоб Элльманн-Йенсен в разговоре с активистом-веганом, призвавшим его защищать права животных в парламенте, ответил: "Вы себе даже не представляете, насколько я люблю бекон!".
Датский министр рассказал вегану о любви к бекону
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Датский министр рассказал вегану о любви к бекону
На что шокированный подобным заявлением активист переспрашивает министра, серьезно ли он. Тот же, оборачиваясь, подтверждает: "Я люблю бекон".
Данное видео стало вирусным в Дании. Позже министр назвал свой комментарий "резким и нелепым", но в свое оправдание заявил, что "устал от постоянной критики в свой адрес из-за любви к мясу только потому что, у людей на этот счет другое мнение"