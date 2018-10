Датский министр рассказал вегану о любви к бекону

Hvis du har en mening om hans svar, så vil jeg opfordre dig til, at du fortæller ham det på hans profil: https://www.facebook.com/jakobellemann/ ER DET HER MANDEN, SOM VI HAR ANSAT TIL AT PASSE PÅ DYRENE I LANDBRUGET? Jakob Ellemann-Jensen er miljø- og fødevareminister og burde sørge for, at dyrene i landbruget får ordentlige forhold. Jeg spurgte Jakob Ellemann-Jensen til folketingets åbning, om vi ikke i år skulle sætte fokus på dyrene i landbruget, og de 9 millioner griseunger samt 3,5 millioner hanekyllinger, som årligt dør og ender som affaldsprodukter på de første dage af deres liv, pga den intensive produktionsform. Jeg havde aldrig troet, at han ville svare sådan. Donér til vores arbejde og hjælp os med at hjælpe dyrene og naturen: www.paypal.me/vgpt