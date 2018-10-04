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Дания

Датский министр рассказал вегану о любви к бекону

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Датский министр рассказал вегану о любви к бекону

Датский министр рассказал вегану о любви к бекону
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О любви к бекону. Датский министр по окружающей среде и продовольствию Якоб Элльманн-Йенсен в разговоре с активистом-веганом, призвавшим его защищать права животных в парламенте, ответил: "Вы себе даже не представляете, насколько я люблю бекон!".

На что шокированный подобным заявлением активист переспрашивает министра, серьезно ли он. Тот же, оборачиваясь, подтверждает: "Я люблю бекон".

DERFOR ER DER BRUG FOR VEGANSKE AKTIVISTER

Hvis du har en mening om hans svar, så vil jeg opfordre dig til, at du fortæller ham det på hans profil: https://www.facebook.com/jakobellemann/ ER DET HER MANDEN, SOM VI HAR ANSAT TIL AT PASSE PÅ DYRENE I LANDBRUGET? Jakob Ellemann-Jensen er miljø- og fødevareminister og burde sørge for, at dyrene i landbruget får ordentlige forhold. Jeg spurgte Jakob Ellemann-Jensen til folketingets åbning, om vi ikke i år skulle sætte fokus på dyrene i landbruget, og de 9 millioner griseunger samt 3,5 millioner hanekyllinger, som årligt dør og ender som affaldsprodukter på de første dage af deres liv, pga den intensive produktionsform. Jeg havde aldrig troet, at han ville svare sådan. Donér til vores arbejde og hjælp os med at hjælpe dyrene og naturen: www.paypal.me/vgpt

Publiée par Veganerpartiet sur Mardi 2 octobre 2018

Данное видео стало вирусным в Дании. Позже министр назвал свой комментарий "резким и нелепым", но в свое оправдание заявил, что "устал от постоянной критики в свой адрес из-за любви к мясу только потому что, у людей на этот счет другое мнение"

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