Референдум о правах ЛГБТ-сообщества в Румынии

В Румынии в первые выходные октября проходит проводит референдум, который может значительно затруднить заключение ЛГБТ-союзов, если население поддержит законодательный запрет на гомосексуальные браки.

Однополые браки, официальные или гражданские, и без того находятся в Румынии под запретом. Референдум лишь поставит точку в дискуссии. Он проводится на фоне введения более либеральных законов во многих странах Евросоюза в последние 20 лет.

Активисты консервативного подхода к гомосексуальным союзам считают, что волна подобной либерализации должна быть остановлена в Румынии.

На какой вопрос ответят избиратели?

Румын спросят, хотят ли они изменить конституцию страны, чтобы определить "брак" как союза между мужчиной и женщиной.

На сегодня в стране действует гендерно-нейтральное определение, описывающее брак как "супружеский союз".

"Коалиция за семью", в которую входят активисты из нескольких неправительственных организаций, проводит кампанию за законодательный гей-браков, опасаясь того, что существующая, нейтральная формулировка "откроет двери" для будущей легализации гомосексуальных союзов.

Позиция ЛГБТ-сообщества

"Румыния несет ответственность за защиту всех своих граждан - как гетеросексуалов, так и представителей ЛГБТИ-сообщества, - говорит Арпи Аветисян, юрист международной ассоциации ILGA-Europe, - Определение «семьи», предложенное сторонниками этого референдума, абсолютно не точно: оно отражает лишь малую часть того, что семья означает для людей в 2018 году. Этот подход несовместимо с сегодняшней реальностью и многообразием семейного устройства, которое признано многими международными органами по правам человека и европейскими судебными инстанциями".

Активист правозащитной группы MozaiQ, Влад Виски, в интервью Euronews сказал, что гей-сообщество Румынии бойкотирует это голосование:

"Права человека не могут быть предметом всенародного голосования."

Для победы той или иной позиции на референдуме её сторонникам необходимо заручиться поддержкой пяти миллионов голосующих - или 30% избирателей. Как утверждает Влад Виски, объявление референдума две недели само по себе уже вызвало рост общественной неприязни в отношении ЛГБТ-сообщества.

"Выражение ненависти к ЛГБТ из маргинальной тенденции стало обычным делом и это оказывает влияние на многие группы населения, а между тем права всех меньшинств без исключения будут поставлены под вопрос. - поясняет Виски, - По всей стране развешены баннеры, которые призывают людей голосовать, чтобы защитить детей от геев".

Позиция сторонников референдума

"Референдум не поддерживают какие-либо определённые партии или политики, люди собираются голосовать за защиту своих детей, чтобы избавить их жизнь от потока лживой идеологии о сексуальной революции, ложь, которая исходит от тех, кто хочет нас всех перевоспитать - и родителей, и детей", - говорится в петиции "Коалиции за семью", которая собрала три миллиона подписей для созыва референдума.

"Нужно помнить, насколько важны ваши голоса и ваше участие, и насколько наши дети и внуки нуждаются в защите и нашей мобилизации для защиты их прав и их будущего. Определение брака как союза между мужчиной и женщиной в румынской конституции позволит сохранить истину христианской цивилизации в нашем мире, в нашем общество, в нашей жизни".

Инициативу референдума поддержала Православная Церковь и другими религиозные организации, а в парламенте Румынии поддержку оказали все политические партии за исключением одной.

"Коалиция за семью" выступает также за отмену субсидий на контрацепцию и свободное право на аборт, что вынуждает родителей несовершеннолетних детей проходить специальное консультирование при намерении подать на развод, а также снижает уровень налогообложения для традиционных супружеских пар.

Как в Румынии относятся к представителям ЛГБТ?

Однополые связи перестали быть в Румынии преступлением в 2001 году, значительно позже, чем в соседних странах.

Ежегодное исследование ILGA-Europe показало, что страна находиться на 25 месте среди 28 государств ЕС в плане развития законодательства, сдерживания публичной ненависти и дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества.

На прошлой неделе публикация на странице Facebook известного писателя и владельца гей-бара Алекса Андроника была широко растиражирована соцсетями. Вот что он пишет:

"Отнимите у меня права, которых и так нет, если это вас успокоит, приблизит вас к Богу, укрепит традиции и благосостояние семьи. Поступайте по собственному наитию. Я-то хорошо знаю, каково это - не иметь возможность поступать согласно своим чувствам."

В сети его высказывания вызвали как поддержку, так и ненависть в форме прямых угроз.