Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенную в Гааге. Глава минобороны Анк Бейлевелд сообщила, что власти Нидерландов в апреле предотвратили попытку взлома беспроводной сети ОЗХО и выслали из страны четверых россиян (Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина), которые являются сотрудниками военной разведки РФ.
Нидерланды выслали 4 россиян по обвинению в кибератаке
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Нидерланды выслали 4 россиян по обвинению в кибератаке
В оборонном ведомстве Нидерландов заявляют, компьютер одного из высланных также применялся в попытке хакерской атаки на полицию и прокуратуру Малайзии с целью получения данных о расследовании крушения малайзиского самолета "Боинг-777", следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17.
Министр обороны призвала Россию "прекратить кибердеятельность, направленную но подрыв западных демократий", и сообщила, что посол РФ в Нидерландах и постпред России при ОЗХО были вызваны в МИД Нидерландов.