Члены экипажа МКС вернулись на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Ричардом Арнольдом и Эндрю Фойстелом, совершил посадку в казахстанской степи недалеко от города Джезказган. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Экспедиция вернулась в День Космических войск, который отмечают 4 октября в честь запуска в 1957 году первого искусственного спутника Земли.

На МКС продолжит работу экипаж в составе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста. Уже 11 октября с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-10" на орбиту стартует следующая экспедиция в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.