Сулавеси: Палу после удара стихии

Последствия землетрясения и цунами на городе Палу острове Сулавеси. Отрядам спасателей к четвергу удалось добраться до отдаленных районов провинции Центральный Сулавеси, однако полной картины о масштабах случившегося оттуда пока нет. Поисково-спасательные работы осложняются в том числе тем, что многие дома были накрыты сходами селевых потоков, которые возникли сразу же после цунами. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тысяч островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день.