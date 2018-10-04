Министр обороны Нидерландов Анк Бейлеверд заявила о высылке из страны четырёх россиян (Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина), обвинив их в подготовке хакерской атаки на ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия).
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Нидерланды выслали 4 россиян, обвинив в причастности к кибератаке на ОЗХО
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Нидерланды выслали 4 россиян, обвинив в причастности к кибератаке на ОЗХО
По словам министра, голландская разведка смогла предотвратить кибератаку, которую "сотрудники российских спецлужб, к которым принадлежали и высланные россияне, пытались провести 13 апреля с целью получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО". Бейелверд также сообщила, что спецслужбы королевства смогли получить доступ к электронному оборудованию хакеров, в том числе ноутбукам и мобильным телефонам.