Дело Кавано: ФБР не убедило демократов

Сотни противников назначения судьи Бретта Кавано в Верховный Суд США вышли в четверг на улицы Вашингтона. Они снова потребовали от сенаторов не одобрять кандидатуру Кавано, несмотря на то, что дополнительное расследование ФБР не нашло никаких доказательств выдвинутых против него обвинений.