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США

Дело Кавано: ФБР не убедило демократов

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Дело Кавано: ФБР не убедило демократов

Дело Кавано: ФБР не убедило демократов
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Сотни противников назначения судьи Бретта Кавано в Верховный Суд США вышли в четверг на улицы Вашингтона. Они снова потребовали от сенаторов не одобрять кандидатуру Кавано, несмотря на то, что дополнительное расследование ФБР не нашло никаких доказательств выдвинутых против него обвинений.

Вскоре после выдвижения его кандидатуры в члены Верховного Cуда Бретт Кавано был обвинён тремя женщинами в домогательствах, якобы совершенных им в начале 1980-х гг. Он категорически отверг все выдвинутые обвинения под присягой во время слушаний в Cенате.

Судебный комитет Сената голосами республиканского большинства одобрил его кандидатуру, но попросил ФБР провести дополнительное расследование. После того как следователи отчитались о том, что доказательств найдено не было, лидер республиканской фракции сената Митч Макконнелл заявил, что кандидатура Кавано должна быть утверждена сенаторами в эту субботу.

Однако демократы по-прежнему настаивают на дальнейшем расследовании обвинений против Кавано. Его назначение на место ушедшего в отставку судьи Энтони Кеннеди изменит расстановку сил в Верховном Суде в пользу консерваторов.

Видеомонтаж • Fréderic Bouchard