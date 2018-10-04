Дело Куцяка: имя заказчика

Названо имя предполагаемого заказчика убийства словацкого журналиста Яна Куцяка. Один из подозреваемых дал показания против бизнесмена по имени Мариан Кочнер. Известно, что Куцяк вёл собственное журналистское расследование его махинаций. Следствие установило, что ещё осенью прошлого года Кочнер звонил репортёру, угрожая расправой.

Сам бизнесмен в настоящий момент находится под стражей по делу о мошенничестве. Обвинение в заказном убийстве ему пока не предъявлено: прокуратура ищет улики, подтверждающие показания одного из черытёх арестованных фигурантов дела.