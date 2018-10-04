Аддад - символ возрождения "лулизма"

"Меня зовут Мария Игнез Гимарайз. До замужества я не интересовалась политикой. К разговорам о ней я начала прислушиваться и участвовать в них только после свадьбы. Мы следили за карьерой Лулы да Силвы. Его арестовали, и огонь, который горел внутри меня, потух. Но когда появился Аддад, он вспыхнул вновь. Это был настоящий ураган", - рассказывает наша собеседница, которая уже знает, за кого она проголосует на всеобщих выборах 7 октября.

Фернанду Аддад - бывший министр образования и экс-мэр Сан-Паулу, ныне - кандидат в президенты Бразилии от "Партии трудящихся", которая после двух сокрушительных поражений - импичмента Дилмы Русеф и ареста Лулы да Силвы по обвинению в коррупции - вновь включилась в борьбу за власть.

"Цель была не в том, чтобы покончить с коррупцией, а чтобы устранить самую популярную партию в стране", - уверен супруг Марии Игнез.

"Через два года после поражения на выборах мэра Сан-Паулу Фернанду Аддад вернулся на политическую арену при поддержке бывшего президента Лулы да Силвы. Хаддад - кандидат от "Партии трудящихся". Он имеет реальные шансы выиграть грядущие выборы", - передаёт наш корреспондент Мойзес Пози.

Этого политика уже называют символом возрождения "лулизма". Всего нескольких недель ему хватило для того, чтобы выйти на финишную прямую предвыборной гонки в статусе пусть не главного, но фаворита.