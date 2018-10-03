Тереза Мэй отстаивает свой план "брексита"

Под композицию ABBA Dancing Queen, пританцовывая в такт музыке, британский премьер Тереза Мэй появилась перед полным залом однопартийцев. Закрывая проходивший в Бирмингеме съезд правящей Консервативной партии, Мэй дала понять что уверенно чувствует себя на посту лидера и готова придерживаться своего плана реализации "брексита". Все для блага Соединенного Королевства - такова квинтэсенция речи Мэй.

Тереза Мэй, премьер Великобритании:

"Свободное передвижение закончится раз и навсегда. Вместо этого мы введем новую систему. Будут приниматься во внимание умения и знания, которые конкретный человек может предложить Британи, вне зависимости от его страны происхождения. На протяжении всей нашей истории мигранты вносили огромный вклад в развитие нашего государства и продолжат это делать в будущем. Нужные нам специалисты, желающие приехать к нам, получат здесь теплый прием. Но мы, как и обещали, сможем сократить число въезжающих в Соединенное Королевтсов мигрантов".

Глава кабинета категорически исключила проведение повторного референдума по "брекситу", напомнив, что народное голосование уже состоялось и британцы высказались за выход из Европейского Союза.

Тереза Мэй, премьер Великобритании:

"Новый референдум стал бы не волеизъявлением народа, а волеизъявлением политиков, рассказывающих людям о том, что, мол, в первый раз все пошло не так, поэтому, давайте попробуем провести еще одно голосование".

Мэй подчеркнула, что Великобритания не боится выйти из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве, но рассчитывает на его заключение.