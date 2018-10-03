Чем "план Костина" отказаться от доллара может грозить России?

Правительство готовит законопроект о дедолларизации российской экономики в ответ на очередные санкции США. Он готовится с учетом идей главы ВТБ Андрея Костина и может быть утвержден премьером Дмитрием Медведевым уже в течение двух недель.

Сам Костин подтвердил, что президент Владимир Путин во время их встречи "в целом" одобрил его предложения. Детали разрабатываемого законопроекта пока не известны, но представители правительства утверждают, что речь не идет об ограничениях на расчеты в долларах и на их хождение, но прорабатываются меры, стимулирующие переход на расчеты в рублях.

Euronews обратился к экспертам, чтобы разобраться, чем России может грозить переход на альтернативные валюты.

Что такое "план Костина"?

Александр Абрамов, профессор Факультета экономических наук ВШЭ: "Это некие инициативы, направленные на то, чтобы переориентировать расчеты в долларах на расчеты в других валютах. Я так понимаю, что это какая-то упреждающая мера в ответ на риск введения санкций, при которых государственным банкам будет сложно получать доллары. Поэтому Костин хочет развязать себе руки, чтобы можно было валютные вклады возвращать в другой валюте.

В чем-то это созвучно государственной политике, но в целом это корпоративный план".

Василий Солодков, директор Банковского института: ""План Костина", по большому счету, направлен на то, чтобы подорвать монополию американского доллара. Но если это все-таки случится, будет нанесен очень существенный удар по российскому энергетическому рынку".

Насколько "план Костина" реальная перспектива?

Александр Абрамов, профессор Факультета экономических наук ВШЭ: "Если взять основу “плана Костина”, то там есть много рационального. Любая сильная страна должна быть заинтересована в продвижении своей валюты для различных международных расчетов. Какая-то часть, возможно, будет реализована в той или иной мере.

Но важно, что такие деликатные моменты, как расчетные цены, валюта расчетов сложных контрактов, не делаются на коленке. Это работа, которая занимает годы и десятилетия. Вспомните, как юань продвигал себя, как международную валюту, какая это была сложная, кропотливая и во многом скрытая от публичной болтовни работа.

"План Костина", скорее, напоминает заготовку, которую правительство будет держать под полой, если в ноябре санкции США пойдут по непредсказуемому сценарию".

Может ли "план Костина" ослабить доллар?

Василий Солодков, директор Банковского института: "Доллар можно "расшатать", если одновременно Китай, Япония и ЕС в расчетах и в резервах от него откажутся. Вероятность этого стремится к нулю.

Основная проблема в том, что резервные валюты - это не те валюты, которые выбирают по желанию. А те, на которые существует объективный спрос, как для расчетов, так и для сбережения в этих валютах. К сожалению, ни одна из тех валют, которыми собирается рассчитываться РФ, за исключением евро, не является валютой, которую все хотели бы иметь, которой все хотели бы рассчитываться".

Александр Абрамов, профессор Факультета экономических наук ВШЭ: "Если России удастся убедить страны Европейского Союза, как основных потребителей, перейти в расчетах за нефть с доллара на евро, то это будет реальный ощутимый удар по доллару.

Но я представляю себя на месте европейских партнеров: насколько это долгосрочное решение? Нужна ли Европе конфронтация с США из-за перехода на евро?"

Как "план Костина" может отразиться на экономике России?

Александр Абрамов, профессор Факультета экономических наук ВШЭ: "Если мы посмотрим на международную статистику использования тех или иных валют в расчетах - она довольно стабильная. Почему? Потому что расчеты - очень консервативная часть и здесь неприемлемы резкие движения.

Может в этом плане есть смысл, как в защите от санкций, но для экономики в нем смысла нет".

Василий Солодков, директор Банковского института: "Попытка перехода на другую расчетную валюту ни к чему, кроме как к повышению риска и удорожанию расчетов не приведет. В первую очередь пострадает от этого Российская Федерация.

Отказ от доллара приведет к снижению темпов роста экономики. Это дальнейшее падение уровня жизни в России, где уже из года в год падает размер среднего чека и снижается реальная заработная плата".