Путин: "Скрипаль - предатель родины"

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» и отвечая на вопрос журналиста об отравлении в Солсбери, Владимир Путин впервые высказался о бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале, назвав его "предателем родины".

«Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них. Он просто подонок, вот и все. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я надеюсь, что это пройдет когда-нибудь. Чем быстрее это закончится, тем лучше», — заявил Путин.

Бывший полковник ГРУ был признан виновным в передаче секретных данных Лондону в 2006 году и приговорен к 13 годам тюрьмы. В 2010 он был помилован и выслан в Великобританию.

Отравление, которое породило крупный международный скандал, произошло в британском Солсбери в марте этого года. Экспертиза позднее показала, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом класса «Новичок».

Великобритания обвиняет в инциденте Москву. Та в свою очередь свою причастность отрицает.