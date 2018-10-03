Из вице-премьеров России в главы ФИДЕ. Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации.
Дворкович возглавил ФИДЕ
Дворкович возглавил ФИДЕ
Выборы состоялись в среду в грузинском городе Батуми.
На конгрессе ФИДЕ Дворкович получил 103 голоса, а его главный оппонент вице-президент организации грек Георгиос Макропулос - 78.
В выборах принимали участие три кандидата - Дворкович, Георгиос Макропулос и Найджел Шорт, но последний до начала голосования снял свою кандидатуру.
Оппонент Дворковича, президент греческой шахматной федерации Георгиус Макропулос остался недоволен итогами выборов.
До начала голосования он заявил грузинским журналистам, что борьба за президентство ФИДЕ с самого начала проходила в неравных условиях.
Дворкович стал седьмым президентом ФИДЕ, он сменил на этом посту Кирсана Илюмжинова, возглавлявшего организацию с 1995 года. Тот ранее принял решение не баллотироваться на новый срок.
Дворкович после избрания заявил о желании приступить к реформам в ФИДЕ.