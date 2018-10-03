Показ Chanel на берегу океана

Океанское побережье в центре Парижа. Песчаный подиум, омываемый морским прибоем, был создан в одном из залов Большого дворца в центре французской столицы. Модный дом Шанель представил весенне-летнюю коллекцию в рамках Парижской недели моды. Дизайнеры не изменили фирменному стилю бренда, представив в коллекции традиционные твидовые жакеты с короткими юбками, но также отдали дань трендам, добавив несколько образов с широкими плечами и пиджаками мужского кроя.