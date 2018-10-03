Океанское побережье в центре Парижа. Песчаный подиум, омываемый морским прибоем, был создан в одном из залов Большого дворца в центре французской столицы. Модный дом Шанель представил весенне-летнюю коллекцию в рамках Парижской недели моды. Дизайнеры не изменили фирменному стилю бренда, представив в коллекции традиционные твидовые жакеты с короткими юбками, но также отдали дань трендам, добавив несколько образов с широкими плечами и пиджаками мужского кроя.
Показ Chanel на берегу океана
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Показ Chanel на берегу океана
С деревянного пирса за показом наблюдал креативный директор бренда Карл Лагерфельд.
Первый ряд как и всегда занимали почетные гости, среди которых певец Фаррелл Уильямс и актриса Ванесса Паради.
Для полного ощущения, что показ проходит где-то в Калифорнии, на береговой линии появилась Памела Андерсон. Твидовый белый костюм звезды сериала "Спасатели Малибу" дополняли круглые солнечные очки и белая кожаная сумка Chanel.