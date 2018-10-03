Прогулка в парке с мачете

Полиция нейтрализовала неизвестного, размахивающего мачете в парке рядом с мэрией Нового Орлеана, штат Луизиана. На видео показано, как к довольно агрессивно настроенному мужчине с оголенным торсом приближаются стражи порядка и охранники близлежайшего торгового центра, пытаясь уговорить его бросить холодное оружие. После неудачных попыток один из патрульных был вынужден применить электрошокер.

По словам полиции, мужчина проходил лечение в госпитале. После инцидента он был доставлен в офис шерифа округа.