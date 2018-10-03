Первая леди США Мелания Трамп совершает турне по странам Африки. В одиночную зарубежную поездку в качестве супруги американского президента она отправилась впервые. Во вторник госпожа Трамп прибыла в Гану. Вместе с Ребеккой Акуфо-Аддо - супругой ганского президента - она посетила региональную больницу, где наблюдала за процедурой взвешивания новорождённых и общалась с юными пациентами.
Африканское турне первой леди США
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Африканское турне первой леди США
Одна из целей визита в республику - продвижение программы Агентства США по международному развитию, направленной на оказание помощи младенцам и их матерям.
После Ганы Мелания Трамп посетит Кению, Малави и Египет.
Некоторые аналитики считают, что африканское турне первой леди служит, своего рода, извинением за слова Дональда Трампа, который назвал слаборазвитые страны континента "грязными дырами". Африканский союз воспринял это высказывание как оскорбление.