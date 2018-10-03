Отставка главы МВД Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку главы МВД Жерара Колона, одного из своих самых верных сторонников. О решении покинуть высокий государственный пост Колон сообщил 18 сентября, но тогда глава государства ответил отказом. Коллон объясняет свой уход из правительства намерением вернуться на пост мэра Лиона, который он занимал до приглашения в состав кабинета. Нынешний мэр Лиона Жорж Кепенекян уже направил во вторник вечером префекту региона прошение о своей отставке. Как только оно будет удовлетворено префектом, муниципальный совет Лиона в течение двух недель изберет нового главу города, которым, по всей видимости, станет Колон.