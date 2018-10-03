Сулавеси: страх и отчаяние выживших

Индонезийский остров Сулавеси, город Палу. Выжившим в природной катастрофе местным жителям теперь грозит голод. Доведённые до отчаяния люди идут на крайние меры, рассказывает наш корреспондент.

"На улицах Палу пытаются навести порядок. Но мы сами стали свидетелями случаев мародерства, грабежей. Позади меня стоит автомобиль, который из-за землетрясения оказался в ловушке из руин зданий. И двое молодых людей крадут из него все, что можно. В последние дни мы наблюдаем подобное по всему городу", - говорит журналист Тони Ченг.

Из-за оползней заблокированы дороги, ведущие в Палу. Оказать помощь выжившим, снабдить их всем необходимым крайне затруднительно.

"Когда мы въезжали в город, то видели на обочинах десятки тысяч людей. Из-за схода оползней дороги превратились в крошечные, узкие горные перевалы. Мы продвигались очень медленно. Вместо пяти на поездку ушло 17 часов. Здесь не хватает еды. Все, что было в магазинах, разграблено. Люди попросту решили, что ждать поставок продуктов питания, предметов первой необходимости от властей нет смысла", - заключает корреспондент Euronews.

Счёт жертв стихии уже идет на тысячи. Но ещё не до всех пострадавших районов спасателям и посиковым группам удалось добраться.