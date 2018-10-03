Жители Палу в поисках пропитания

Гуманитарная помощь крайне медленно доставляется в пострадавшие от землетрясения и цунами районы индонезийского острова Сулавеси. Продовольствие, вода, топливо и медикаменты - всё это сейчас жизненно необходимо тем, кто смог уцелеть.

Устав ждать помощи, жители города Палу пытаются сами отыскать продукты питания среди обломков и руин. Ради бутылки питьевой воды, коробки молока или пачки печенья они вновь подвергают свою жизнь опасности - ведь повреждённые здания складов и магазинов могут рухнуть в любой момент.

Жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего здесь в пятницу, и последовавшего за ним цунами уже стали свыше 1200 человек. И это число с каждым часом растёт.