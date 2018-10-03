Индонезия переживает новые удары стихии

Землетрясение, цунами, оползни, а теперь и извержение вулкана - все эти беды обрушились на Индонезию меньше чем за неделю. В среду столб пепла высотой 4 километра выбросил вулкан Сопутан. Кроме того, в провинции Центральный Сулавеси вновь ощущались подземные толчки. По данным агентства метеорологии, климата и геофизики, эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился всего в 20 километрах от города Палу, серьезно пострадавшего в прошлую пятницу.

Ассегаф Умар, спасатель: "Мы верим, что еще есть выжившие. Но мы понимаем, что этим людям пришлось пережить и сколько времени прошло, и в таких условиях выносливость человеческого организма минимальна".

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По официальным данным, в результате землетрясений, цунами и оползней погибли более 1200 человек. Уже пятый день спасатели работают не покладая рук, пытаясь найти выживших. При этом до сих пор не удалось добраться до труднодоступных районов. Власти страны боятся, что в любой момент может начаться вспышка опасных болезней.

"Мы понимаем, что выжившие находятся в опасности, так что мы не можем откладывать разбор завалов", - говорит командир полиции Джакарты.

Больше всего в результате землетрясения и цунами пострадал прибрежный город Палу. Здесь разрушены тысячи зданий, в том числе больницы, отели, торговые центры. Система оповещения о цунами не сработала, а потому многие люди, ничего не зная о приближении огромных волн, спокойно отдыхали на пляже.

Еда и топливо на острове Сулавеси сейчас на вес золота. Людям приходится отстаивать очереди, чтобы получить продовольствие и бензин. Полиция вынуждена брать под охрану магазины и склады из-за участившихся случаев мародерства.

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В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что более 60 тыс. Человек стали внутренне перемещенными лицами. Многие жители острова сейчас спят на улице, даже те, кому есть куда возвращаться. Подземные толчки не прекращаются, а потому люди боятся ночевать в своих домах.