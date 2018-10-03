Международный суд обязал США снять ряд санкций с Ирана. Речь идет о введенном Вашингтоном эмбарго на гуманитарные товары, такие как лекарства, медоборудование и продукты питания, а также об ограничениях в области гражданской авиации. Нарушен Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года - заявляют в Исламской республике.
Международный суд вступился за Иран
Международный суд вступился за Иран
"Принятые США санкции ставят под угрозу безопасность иранской гражданской авиации, а также жизни пассажиров. В частности, Вашингтон препятствует покупке запчастей и другого необходимого оборудования иранскими авиалиниями", - заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.
Тегеран решение суда приветствовал, назвав его доказательством собственной правоты и "жестокости" американских действий. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал международное сообщество объединиться и единым фронтом выступить против "враждебных односторонних действий США".
Ранее США имеющие обязательную юридическую силу решения суда игнорировали и ссылались на угрозу национальной безопасности. Вашингтон заявил о восстановлении санкций после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в мае.