Приютам для собак в Венгрии, как правило переполненным, не хватает финансирования и волонтеров. К такому печальному выводу пришли специалисты, проводившее расследование по вопросу содержания в стране бездомных животных. Между тем в каждом третьем домохозяйстве Венгрии есть по меньшей мере одна собака. Двадцать процентов опрошенных венгров готовы подумать о том, чтобы взять животное из приюта. Самое главное стать ответственным владельцем четвероногого друга, любить собаку. Но не менее важно и учиться у животных жизни как таковой. Вот, что сказал euronews известный специалист по изучению поведения животных Вильмош Чани:
Этолог: "у каждого ребенка должна быть собака"
Этолог: "у каждого ребенка должна быть собака"
"Я считаю, что у каждого малыша должна быть собака. Очень важно, чтобы ребенок научился обращаться с теми, кто от него зависит, выстраивать систему отношений. Маленький человек должен понимать, что с животными нельзя делать все, что хочется, что необходимо удовлетворять их потребности, должным образом заботиться о них. Всему этому нужно учиться".
Одна из оперирующих в Венгрии кредитных компаний начала программу по поддержке приютов для собак. Цель инициативы - улучшение условий жизни оставшихся на улице животных и оказание информационной помощи тем, кто хочет взять собаку из приюта.
Роберт Чакани, euronews:
"Смотрите, это пятилетний Кевин... С тех пор, как полтора года назад его взяли из приюта, он стал самой счастливой собакой на свете. Хочется надеяться на то, что программа по поддержке приютов, обеспечит достойную жизнь четвероногим друзьям человека".