Через тернии - к единству

3 октября 1990 года – день, с которого отсчитывается история объединенной Германии. Берлинская стена – символ "холодной войны", разделивший город и страну. Перелезть через заграждение означало рискнуть жизнью: в 1970-ые годы восточно-германские пограничники получили приказ открывать огонь на поражение по перебежчикам. Но в конце 1980-х ситуация начала кардинально меняться.

"Господин Горбачев, снесите эту стену" - с таким призывом к советскому лидеру обратился президент США Рональд Рейган в 1987 году. После этого многокилометровое заграждение, которое появилось еще в начале 60-х, простояло всего два года.

В начале октября 1989 года Горбачев приехал на празднование 40-летия ГДР. В восточном Берлине он встретился с Эрихом Хонеккером, а всего через несколько дней генсекретарь центрального комитета соцпартии ушел в отставку.

Стена пала 9 ноября 1989 года. Бетонная преграда не выдержала напора людей, которые хотели прорваться к свободе. Еще год понадобился политикам на то, чтобы выработать условия будущего договора между ФРГ и ГДР.

31 августа 1990-ого – поворотный момент в истории некогда двух стран. В этот день представители делегаций ГДР и ФРГ поставили подписи под договором об объединении Федеративной республики Германия и Германской демократической республики. Несколько дней спустя был подписан еще один документ, который получил название "Договор 2+4". Он был заключен между ФРГ, ГДР, Францией, США, Великобританией и СССР.

"Задача государственного деятеля – расслышать поступь Бога в истории и попытаться ухватить за краешек одеяния", – эту фразу Отто фон Бисмарка на встрече с Горбачевым произнес Гельмут Коль. Объединение Германии он считал главной задачей своей жизни, и добиться этой цели шестому канцлеру ФРГ удалось, за что еще при жизни его назвали "отцом объединения Германии".