Лига чемпионов: Москва ликует - Мадрид плачет

Гол, который на второй минуте забил Никола Влашич, принес победу ЦСКА в матче Лиги чемпионов против "Реала". Теперь "армейцы" возглавляют турнирную таблицу группы G. На их счету - 4 очка.

Действующий победитель турнира считался несомненным фаворитом встречи, но "королевскому клубу" пришлось сражаться без четырех ключевых игроков – Серхио Рамоса, Иско, Марсело и Гарета Бэйла.

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: "Быстрый гол, конечно, с одной стороны, усилил давление, с другой стороны, где-то какие-то оковы снял с нас. Надо понимать, что лучший клуб нам противостоит в любом сочетании".

Под конец матча Игорь Акинфеев получил красную карточку REUTERS/Sergei Karpukhin

Дела у "Реала" в последние недели идут не лучшим образом. Команда лишилась нескольких игроков основного состава: они сейчас залечивают травмы в лазарете. И это не замедлило сказаться на статистике: третий матч подряд "сливочные" не могут поразить ворота соперника.

Юлен Лопетеги, главный тренер "Реала": "Нужно бороться, создавать моменты и верить, что удача к нам вернется. Это единственное, что остается".

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо лишь разводит руками. Его команда идет в середине турнирной таблицы чемпионата Англии, а теперь португальцу приходится оправдываться еще и за нулевую ничью с "Валенсией".

"Я доволен тем, как мы боролись. Я доволен самоотдачей игроков. Улучшения есть. Но я, конечно, недоволен результатом".

С миром разошлись "Аякс" и "Бавария". Команды обменялись голами еще в первом тайме. Сейчас эти клубы занимают в турнирной таблице группы первую и вторую строчку соответственно.

Нико Ковач, главный тренер "Баварии": "Мы многое сделали правильно. Мы забили первый гол и взяли инициативу в свои руки. Но этот мяч не дал нам нужной уверенности в себе".

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Полной драматизма получилась встреча "Лиона" и "Шахтера". До 70 минуты казалось, что победа останется за донецкой командой, успевшей забить два гола. Но потом всего за две минуты лионцы смогли отыграть оба пропущенных мяча.

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера": "Мы продолжаем борьбу. У нас очень сбалансированная группа. Мы будем сражаться. В этом нет сомнений".

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Редкое для Лиги чемпионов явление: игра прошла при пустых трибунах, поскольку УЕФА оштрафовал Лион за поведение болельщиков во время матча 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.