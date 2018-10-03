Срочная новость

Срочная новость

Германия

Демонстрации в Берлине в День германского единства

Сейчас воспроизводится:

Демонстрации в Берлине в День германского единства

Демонстрации в Берлине в День германского единства
Размер текста Aa Aa

Помимо официальных празднований по случаю Дня германского единства в Берлине прошли несколько демонстраций.

Сотни человек приняли участие в марше, организованном сторонниками ультраправых. Они выступили против политики канцлера Германии Ангелы Меркель.

В то же время в столице Германии состоялась контр-манифестация против неонацизма и расизма. Вот что говорят участники этой акции:

"Все еще есть люди, которые не понимают, что проще проявлять терпимость и любовь по отношению друг к другу. Очень важно принимать участие в демонстрациях, особенно в День германского единства".

"В молодости я даже не могла представить, что нацистское приветствие можно будет увидеть во время каких-либо больших мероприятий".