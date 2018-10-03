Помимо официальных празднований по случаю Дня германского единства в Берлине прошли несколько демонстраций.
Демонстрации в Берлине в День германского единства
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Демонстрации в Берлине в День германского единства
Сотни человек приняли участие в марше, организованном сторонниками ультраправых. Они выступили против политики канцлера Германии Ангелы Меркель.
В то же время в столице Германии состоялась контр-манифестация против неонацизма и расизма. Вот что говорят участники этой акции:
"Все еще есть люди, которые не понимают, что проще проявлять терпимость и любовь по отношению друг к другу. Очень важно принимать участие в демонстрациях, особенно в День германского единства".
"В молодости я даже не могла представить, что нацистское приветствие можно будет увидеть во время каких-либо больших мероприятий".