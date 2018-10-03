Поможет ли отставка премьер-министра разрешить политический кризис в Армении? Никол Пашинян заявил, что идёт на такой шаг, чтобы спровоцировать досрочные всеобщие выборы. По его призыву тысячи людей пришли во вторник вечером к зданию парламента в Ереване, протестуя против законопроекта, проведённого оппозиционными депутатами-республиканцами и примкнувшими к ним фракциями партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения". Документ позволяет затягивать на неопределённый срок роспуск парламента и выборы нового премьера, игнорируя народные акции протеста.
Никол Пашинян: надежда на народ
Никол Пашинян: надежда на народ
"Мы собрались здесь по призыву нашего премьера, пришли поддержать его и выразить свою волю: наши требования - это досрочные парламентские выборы и их скорейшее проведение", - говорит эта девушка.
Ранее армянский премьер объявил о намерении провести всеобщие выборы в начале декабря и призвал граждан республики выйти на улицы, если мешающий этому законопроект будет принят. Он отправил в отставку министров и глав регионов от партий, поддержавших документ.
Никол Пашинян стремится провести выборы как можно скорее: при оппозиционном парламенте он не может проводить необходимые стране реформы. А ранее правившие республиканцы и другие партии выступают за голосование в срок, в мае - сейчас их шансы на избрание слишком малы.
По конституции Армении при двух последующих неудачах в избрании нового премьера парламент распускается. Пашинян надеется, что провести на его место своего кандидата народ республиканцам не позволит.