Президент Сербии Александр Вучич обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Балканах. В Москву Вучич ехал с просьбой о помощи в косовском вопросе, — об этом он сам заявлял в преддверии визита. После завершения переговоров он рассказал, что смог, цитата, «обо всём договориться» с Путиным.
Вучич попросил у Путина помощи с Косовом
Сейчас воспроизводится:
Вучич попросил у Путина помощи с Косовом
@ Copyright :Reuters
Ранее Белград привёл войска в боевую готовность после серии инцидентов в одном из спорных районов на границе Косова у озера Газиводе. В августе он был заблокирован бойцами миссии НАТО, затем гидроэлектростанцию Газиводе посетил президент Косова Хашим Тачи. К его визиту там был размещён косовский спецназ.