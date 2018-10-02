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Россия

Прямая трансляция церемонии награждения «Глобальная энергия» из России

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Прямая трансляция церемонии награждения «Глобальная энергия» из России

Прямая трансляция церемонии награждения «Глобальная энергия» из России
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Каждый год международная премия "Глобальная энергия" присуждается за выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики, которые помогают человечеству решать самые острые и трудные энергетические проблемы. В 2018 году церемония награждения состоится в рамках Российской энергетической недели.

Лауреатами премии в этом году стали Сергей Алексеенко из России, за разработки в области теплоэнергетики и систем теплопередачи, а также Мартин Грин из Австралии, за разработки и образовательную деятельность в области фотовольтаики, позволившие существенно сократить расходы и повысить эффективность солнечных элементов.

Церемония награждения будет транслироваться на этой странице, в прямом эфире из России в четверг, 4 октября 2018 года, в 12 часов дня по московскому времени.