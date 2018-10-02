Евгений Макаров вышел на свободу. Кадры жестокого избиения этого уже бывшего заключенного сотрудниками ярославской колонии № 1 в июле опубликовала "Новая газета". 40 минут его бьют дубинками и кулаками сотрудники ФСИН, 40 минут он взывает о помощи. Безуспешно.
Жизнь Макарова и сегодня в опасности, считает его адвокат Ирина Бирюкова: "К Жене могут подходить, подъезжать - как угодно скажите - с такими вопросами, чтобы он не настаивал на жестком наказании этих сотрудников. Будут пытаться уговаривать, может быть, будут пытаться запугивать, входить в доверие, на родственников, на его маму, например, оказывать какое-то воздействие".
Правозащитники утверждают, что это далеко не единственный случай нарушения прав человека по ту сторону колючей проволоки, а пытки в российских тюрьмах носят системный характер.
"Пытки стали намного жестче, чем, например, 5-7 лет назад, - отмечает Бирюкова. - Вот как-то намного круче что ли, например, хлоркой в глаза сыпят, насилуют палками. Если рассказывать - это ужасно, конечно. Вот так избивают, как на видео. Делают пытку утоплением. Ну, разные-разные такие какие-то изощренные способы".
По делу Макарова арестованы 13 сотрудников колонии. От работы отстранены 17 человек.
"Дело Евгения Макарова дало надежду тем, кто подвергается пыткам в российских тюрьмах. Адвокаты и правозащитники получают сотни жалоб и чудовищных показаний и констатируют, что в последние годы пытки в России стли более жестокими и изощренными", - передает из Москвы Галина Полонская, корреспондент "Евроньюс".