По ту сторону колючей проволоки

Евгений Макаров вышел на свободу. Кадры жестокого избиения этого уже бывшего заключенного сотрудниками ярославской колонии № 1 в июле опубликовала "Новая газета". 40 минут его бьют дубинками и кулаками сотрудники ФСИН, 40 минут он взывает о помощи. Безуспешно.

Жизнь Макарова и сегодня в опасности, считает его адвокат Ирина Бирюкова: "К Жене могут подходить, подъезжать - как угодно скажите - с такими вопросами, чтобы он не настаивал на жестком наказании этих сотрудников. Будут пытаться уговаривать, может быть, будут пытаться запугивать, входить в доверие, на родственников, на его маму, например, оказывать какое-то воздействие".