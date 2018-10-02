Пытки в российских тюрьмах: новая реальность?

Пострадавший от пыток в ярославской колонии Евгений Макаров вышел на свободу. Историю этого заключенного, который был осужден шесть лет назад по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в июле рассказала "Новая газета", опубликовав кадры избиений.

Журналист Euronews пообщалась с адвокатом Макарова Ириной Бирюковой. Именно ей удалось раздобыть видеозапись пыток.

Ирина Бирюкова, адвокат: "К Жене могут подходить, подъезжать - там как угодно скажите - с такими вопросами, чтобы он не настаивал на жестком наказании этих сотрудников. Будут пытаться уговаривать, может быть, будут пытаться запугивать, входить в доверие, на родственников, на его маму, например, оказывать какое-то воздействие".

История Макарова вызвала большой резонанс. Вскоре стало известно, что произошедшее в ярославской колонии – далеко не единичный случай. Новости об избиениях заключенных начали приходить из Брянской области, Забайкалья, Омской области. В сентябре во ФСИН сообщили, что выявили более 40 случаев нарушения прав заключенных.

Ирина Бирюкова, адвокат: "Пытки стали намного жестче, чем, например, 5-7 лет назад. Вот как-то намного круче что ли, например, хлоркой в глаза сыпят, насилуют палками. Если рассказывать - это ужасно, конечно. Вот так избивают, как на видео. Делают пытку утоплением. Ну разные-разные такие какие-то изощренные способы".

Видео избиения Макарова было снято еще прошлым летом. Заключенный тогда рассказал о пытках адвокату Ирину Бирюковой. В составленном отчете говорилось, что после случившегося мужчина не мог самостоятельно стоять на ногах, у него были зафиксированы многочисленные гематомы, кожа лопнула от сильных ударов. Но при этом правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело.

Этим летом, после того, как было опубликовано видео, Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел по факту избиения заключенных в ярославской колонии. Кроме Макарова потерпевшими признаны еще четыре человека. За два месяца от работы были отстранены 17 сотрудников колонии, 13 фигурантов дела арестованы.